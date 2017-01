POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven 08.01.2017d

Wilhelmshaven (ots) - Trotz glatter Straßen verlebte die Polizei Wilhelmshaven ein ruhiges Wochenende. Es gab lediglich drei glättebedingte Unfälle auf Nebenstraßen. In der Pütthauser Str. kam am Samstagmittag ein Fahrzeugführer beim Befahren eines Kreisverkehres ins Schleudern und prallte gegen einen Laternenmast.

In der Sillensteder Straße in Fedderwarden kamen innerhalb weniger Minuten zwei Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Zunächst rutschte eine Fahrzeugführerin in Höhe Kirchweg von der Straße und stieß gegen ein abgestelltes Fahrzeug und eine Hauswand. Kurze Zeit später rutschte eine weitere Fahrzeugführerin an der Kreisgrenze in einen Graben. In allen Fällen kam es zu leichten Sachschaäden.

Am Freitagmorgen kam es zu einem Brand in der Lindenstraße. Anwohner hatten gegen 05.30 Uhr einen hellen Feuerschein wahrgenommen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in einem Hinterhof ein Taubenschlag in Brand. Trotz des sofortigen Löscheinsatzes der Feuerwehr brannte der Schlag komplett ab.. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäudeteile konnte verhindert werden. Dem 77-jährigen Taubenzüchter gelang es lediglich eine der Tauben zu retten. Dabei zog er sich eine leichte Rauchvergiftung zu und musste ins Klinikum verbracht werden.

Am Freitagmorgen kam es gegen 07.00 zu einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg. In der Bismarckstraße/Höhe Parkmittelweg übersah ein 62-jähriger Fahrzeugführer eine 25-jährige Fußgängerin, die den Überweg in Richtung Kurpark überquerte. Die Fußgängerin wurde vom PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Kutterstraße zu einem Diebstahl eines hochwertigen Wohnanhängers.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell