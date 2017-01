POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Schortens

Wilhelmshaven (ots) - schortens. Am Donnerstag, 05.01.2017, brachen in der Zeit von 08:30 - 19:20 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Fichtenstraße ein. Nachdem das Hebeln scheiterte, schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür mittels einer vor Ort gefundenen Axt ein und entwendeten u.a. Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die Auffälliges gehört bzw. auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell