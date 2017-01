POL-WHV: Einbruch in Geschäftshaus in Varel

Wilhelmshaven (ots) - varel. In der Nacht zum Mittwoch, 04.01.2017, drangen bislang unbekannte Täter in ein Geschäftshaus in der Gewerbestraße ein. Nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten gelangten sie in die Räume und entwendeten aus einem Büroraum einen an der Wand befestigten Tresor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell