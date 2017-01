POL-WHV: Vorsätzliche Brandstiftung - Unbekannte zünden Pkw in Wilhelmshaven an - 3 Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. In der Nacht zum Freitag, 06.01.2017, wurde die Polizei gegen 02:40 Uhr alarmiert, weil in der Helgolandstraße ein Pkw brennen würde. Als die Polizeibeamten am Einsatzort ankamen, brannte ein Pkw VW bereits in voller Ausdehnung, in der Folge ist ein davor parkender Pkw Audi ebenfalls in Brand geraten. Zusätzlich wurde ein dritter, hinter dem VW parkender Opel brandbeschädigt. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven konnte das Feuer löschen.

Der Audi und der VW wurden durch das Feuer komplett zerstört, der Opel durch das Feuer beschädigt. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht benannt werden.

Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, so dass sie Zeugen bittet, die in dem Bereich Auffälliges bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell