POL-WHV: Nachtragsmeldung zum Brand in einem Appartementhaus auf Wangerooge - Polizei schließt vorsätzliches Handeln aus

Wilhelmshaven (ots) - wangerooge. Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es in der Nacht zum Dienstag, 03.01.2017, im sog. Kapitänshaus in der Charlottenstraße zu einem Brand.

Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Bereich einer Schrägverkleidung des Schornsteins aus, das Feuer erstreckte sich über die südöstliche Ecke des Dachstuhles. Die 23 Bewohner des Appartementhauses wurden evakuiert und für die Zeit der Brandbekämpfung in benachbarte Häuser untergebracht. Ein Großteil der Urlauber konnte bereits nach Beendigung der Brandbekämpfung in ihre Unterkünfte zurückkehren. Durch das Löschwasser und den Rauchgasbeschlag entstand ein Gebäudeschaden in geschätzter Höhe von etwa 100.000 EURO, verletzt wurde niemand.

Die Brandermittler konnten den erkalteten Brandort am Mittwoch, 04.01.2017, betreten und mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.

"Vorsätzliches Handeln schließen wird derzeit aus", so der Brandermittler des Polizeikommissariats Jever. Eine Überhitzung des Schornsteins war ursächlich für den Brand, so das polizeiliche Ermittlungsergebnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell