POL-WHV: Handtaschenraub in Wilhelmshaven - Täter schubst das Opfer und entreißt die Handtasche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Mittwochvormittag, 04.01.2017, wurde eine Frau gegen 11.25 Uhr an der Gökerstraße/ Margaretenstraße von einer unbekannten männlichen Person, die sich hinten annäherte geschubst. Der mit einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidete Täter entwendete die Handtasche, nahm den Inhalt, u.a. Bargeld an sich und schmiss diese dann nach einer kurzen Zeit wieder weg.

Da sich diese Tat an einer gut frequentierten Kreuzung ereignete, haben unter Umständen mehrere Personen den Vorfall beobachtet oder eine Person weglaufen sehen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

