POL-WHV: Einbruch in eine Kneipe in Wilhelmshaven - Täter treten die Tür ein und brechen einen Zigarettenautomaten auf

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am frühen Dienstagmorgen, 03.01.2017, alarmierte ein aufmerksamer Zeuge gegen 05.00 Uhr die Polizei und teilte mit, dass die Tür einer Kneipe in der Börsenstraße offen stehen würde und augenscheinlich beschädigt worden wäre. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten am Tatort feststellen, dass bislang unbekannte Täter die Kneipentür aufgetreten, in der Kneipe einen Zigarettenautomat aufgebrochen und Bargeld entwendet haben.

Weitere Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell