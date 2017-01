POL-WHV: Unbekannte beschädigen Werbetransparent und brechen am Tage in ein Haus in Schortens ein - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - schortens. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 31.12.16 - 03.01.2017 in der Peter-Grave-Str. das aus Plexiglas bestehende, beleuchtete Werbetransparent einer Apotheke. Die Täter nutzten zum Einwerfen der Scheibe offensichtlich Steine, welche sie auf dem Grundstück vorfanden. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2000 Euro.

Am Dienstagnachmittag, 03.01.2017, nutzten bisher unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner zwischen 16:35 Uhr und 17:55 Uhr aus, um im rückwärtigen Bereich des Hauses in der Lindenstraße die Terrassentür aufzuhebeln. Über diese verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten die verschiedenen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Offensichtlich wurden die Täter durch die Rückkehr der Hausbewohner in ihrer Tathandlung gestört und flüchteten über den rückwärtigen Balkon im ersten Obergeschoss.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich bei der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-918790 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell