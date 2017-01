POL-WHV: Sachbeschädigung eines Fahrrades am Bahnhof in Schortens - Polizei sucht den Geschädigten bzw. weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - schortens. Am Sonntag, 01.01.2017, wurde am Bahnhof ein Trekkingfahrrad gegen 20.50 Uhr von einem ca. 16 bis 19 Jahre jungen Mann beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge sprach den jungen Mann an und verständigte die Polizei. Daraufhin flüchtete der Täter vom Tatort und konnte auch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Da bislang keine Anzeige erstattet worden ist, sucht die Polizei den Geschädigten und mögliche weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/91879-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell