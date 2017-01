POL-WHV: Sachbeschädigung und ein Bäckereieinbruch in Jever

Wilhelmshaven (ots) - jever. In der Samstagnacht haben unbekannte Täter in Jever im Schloßgang Böller in einen Briefkasten geworfen, diesen und eine Gegensprecheinrichtung total zerstört, außerdem eine Notbeleuchtung an einem Bauzaun beschädigt. Zu einer weiteren Sachbeschädigung ist es in der Neuen Straße gekommen. Hier wurde eine Aluminiumwerbetafel beschädigt. Außerdem drangen bislang unbekannte Täter in der Silvesternacht in eine Bäckerei in der Goldstraße in Horumersiel ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell