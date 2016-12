POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven. Am 29.12.2016, gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Während der Pkw auf der Gökerstraße in Richtung Norden (stadtauswärts) fuhr, überquerte ein 78jähriger Fußgänger die Fahrbahn. Durch den Aufprall erlitt der Fußgänger eine Armverletzung und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 zu melden. "Bei Dämmerung und Dunkelheit kann eine helle, auffallende oder auch reflektierende Bekleidung Leben retten", so Sven Schwarz, stellv. Pressesprecher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell