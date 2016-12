POL-WHV: Feuerwerk-Container wurde aufgebrochen

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven. Am 29.12.2016, um 01:56 Uhr, wurde ein Container auf dem Gelände des Verbrauchermarktes in der Friedenstraße aufgebrochen. Der mit einer Sicherheitsfirma verbundene, alarmgesicherte Container dient als Lager von Feuerwerkskörpern. Offensichtlich wurde aber nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

