POL-WHV: Hohenstief -Gewässerverunreinigung

Wilhelmshaven (ots) - Wangerland. Am 29.12.2016 stellte ein Passant fest, dass unterhalb der Uferböschung des "Hohenstief", eine ölige Flüssigkeit an die Wasseroberfläche trat. Durch die benachrichtigte freiwillige Feuerwehr Hohenkirchen wurden Ölsperren im Tief ausgelegt, die ein weiteres Ausbreiten des Ölfilms verhinderten. Auf der Suche nach der Ursache konnte ein altes Rohr festgestellt werden, aus dem die Flüssigkeit, vermutlich Dieselöl, austrat. Da sich in unmittelbarer Nähe eine Heizungsanlage befindet, in der Dieselöl zur Anwendung kommt, ist zu vermuten, dass hier die Ursache für die Gewässerverunreinigung zu finden ist. Die Ermittlungen durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Friesland und die Polizei dauern noch an.

