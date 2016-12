POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - Fußgänger und Radfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Mittwochnachmittag, 28.12.2016, bog ein 34-Jähriger mit seinem Opel gegen 16:45 Uhr von einem Parkplatz in den Fließverkehr der Bahnhofstraße ein und übersah zwei von der gegenüberliegenden Seite kommenden und die Fahrbahn überquerenden Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fußgänger leicht verletzt wurden.

Am Mittwochabend, 28.12.2016, näherte sich ein 40-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Pkw auf der Mitscherlichstraße, Höhe Markstraße, dem dortigen Fußgängerüberweg sah den 48-jährigen Fußgänger, der den Fußgängerüberweg überqueren wollte zu spät und rutschte beim Bremsen vom Bremspedal ab, so dass es zu einer Kollision zwischen dem PKW und dem Fußgänger kam, der verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell