POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - gleich drei Personen wirkten an der Täterfeststellung mit

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Mittwochmittag, 28.12.2016, wurde eine männliche Person in einem Verbrauchermarkt in der Friedenstraße dabei beobachtet, wie sie acht Flaschen Spirituosen in den Rucksack packte und den Kassenbereich passierte, ohne die Waren bezahlt zu haben. Nachdem die Person angesprochen wurde, versuchte diese nach Ansprache zu fliehen, wurde jedoch durch mindestens zwei Zeugen festgehalten, riss mehrmals wieder los, bevor er durch einen weiteren Zeugen schließlich aufgehalten werden konnte.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 22-Jährigen, der in Wilhelmshaven wohnt und im Rahmen seiner Befragung zugab, damit seine Drogensucht finanzieren zu wollen. Gegen den 22-Jährigen wurden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Hausverbot erteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell