POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Mittwochmittag, 28.12.2016, kam es gegen 12.10 Uhr in der Friederikenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlugen und traten zwei Personen im Alter von 33 und 38 Jahren aus bislang unbekannten Gründen auf eine 33-jährige männliche Person ein. Der 33-Jährige musste zur ärztlichen Versorgung in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell