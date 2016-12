POL-WHV: Varel- Hubschrauber suchte vermisste Person

Wilhelmshaven (ots) - varel. Seit Dienstagabend, 27.12.2016, wurde ein 38-jähriger Mann aus der Gemeinde Bockhorn vermisst. Da es konkrete Hinweise gab, dass sich der Mann in der Nacht in Varel aufgehalten hatte, wurden Bereiche der Stadt Varel sowie angrenzende Freiflächen zu Beginn des Tageslichtes mit einem Hubschrauber abgesucht. Im Verlauf der Suchmaßnahmen konnte ermittelt werden, dass sich der Mann bereits in ärztlicher Behandlung befand.

