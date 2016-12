POL-WHV: Verkehrsunfall mit Trunkenheit in Jever

Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, 28.12.2016, befuhr gegen 02:20 Uhr ein 42-Jähriger aus Wittmund den Birkenweg in Jever. Hierbei kam er in einer leichten Rechtskurve mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Mann konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen, er stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit eingeleitet.

Außerdem wurde eine 26-Jährige bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am Dienstagnachmittag, 27.12.2016, fuhr ein 25-jähriger Jeveraner um 16:50 Uhr auf der B 210, Höhe Roffhausen, mit seinem Pkw Opel Corsa auf den VW Golf eines 49-Jährigen aus Bremen auf. Durch den Aufprall erlitt die 26-jährige Beifahrerin im Bremer Fahrzeug einen Schock und musste zur ärztlichen Versorgung in einem Krankenhaus versorgt werden.

