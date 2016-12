POL-WHV: Presse vom 24.12. - 26.12.2016 PK Jever

Wilhelmshaven (ots) - Einbruchdiebstahl

Am 23.12 ereignete sich in Sande / Sanderbsuch ein Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter hebelten in Abwesenheit der Geschädigten die Seitentür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Körperverletzungen

Über das Weihnachtsfest kam es in der Sander Discothek zu insgesamt drei angezeigten Körperverletzungsdelikten. In einem Fall, am 24.12.2016, gegen 02:10 Uhr, bezichtigten sich ein 24 und ein 25jähriger gegenseitig der Körperverletzung. Die Personen gerieten im Inneren der Disco in einen Streit und schlugen sich daraufhin mit den Fäusten. Beide Personen wurden leicht verletzt.

In einem weiteren Fall kam es am 25.12.2016, gegen 05:35 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz der Disco. Ein Zeuge beobachtete, wie das 26jährige männliche Opfer von dem Beschuldigten geschlagen wird und verständigt die Polizei. Der 24 jährige Täter kann vor Ort ermittelt werden. Auch in diesem Fall wird das Opfer leicht verletzt.

Alle Hände voll zu tun hatte der Sicherheitsdienst am 1. Weihnachtstag im Rahmen einer traditionellen Feier in einem Jeveraner Hotel. An der Feierlichkeit nahmen ca. 1000 zum Teil noch jugendliche und heran,- bzw. erwachsene Personen teil. Im Rahmen dieser Feier wurde ein 18jähriger leicht verletzt, als er durch einen 26jährigen zu Boden gebracht wurde.

Inverkehrbringen von Falschgeld Sande: 24.12.2016

Ein Gast der Sander Discothek wollte seinen Eintritt mit einem 50 Euro Schein bezahlen. Bei der durchgeführten Überprüfung des Scheines stellte das Kassenpersonal fest, dass es sich hierbei um eine Fälschung gehandelt hat. Die Polizei wurde hinzu gezogen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brand

Am 25.12.16, gegen 13:45 Uhr, mussten die Freiwilligen Feuerwehren aus Hooksiel und Waddewarden ausrücken. Es wurde eine brennende Küche in einem Einfamilienhaus im Wangerland gemeldet. Es wurde festgestellt, dass ein auf dem Tisch stehendes Weihnachtsgesteck Feuer gefangen hatte. Die Geschädigten wurden durch das Auslösen des Brandmelders auf das Feuer aufmerksam. Nachdem sie das Feuer mit einer Tischdecke erstickt hatten, wurde vorsorglich die Feuerwehr informiert. Es entstand kein Gebäudeschaden. Das Haus war weiterhin bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell