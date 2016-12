POL-WHV: Pressemitteilung Polizei Wilhelmshaven 24.-25.12.2016

Wilhelmshaven (ots) -

Polizei Wilhelmshaven Widerstände gegen Polizeibeamte Am 24.12., kurz nach Mitternacht wird die Polizei zu einer in der Salzastraße randalierenden Person gerufen. Der 26-Jährige wird dort umherschreiend angetroffen. Da er der mehrfachen Aufforderung, ruhig zu sein und die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nachkam, wurde die Ingewahrsamnahme erforderlich. Der Festnahme widersetzte er sich und bespuckte die Beamten. Zudem biss er einen Polizeibeamten in die Hand. Da der Beamte aber Handschuhe trug, wurde er nicht verletzt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gg. Polizeibeamte, versuchte Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet. Am Heiligabend, gg. 23:40 Uhr, riss plötzlich eine offensichtlich verwirrte männl. Person (29 Jahre) die hintere Tür eines auf dem Börsenplatz stehenden Streifenwagens auf und setzte sich schreiend hinten in den Pkw. Er schrie beide Polizeibeamte an und forderte sie auf, ihn zu erschießen. Dabei wurden die Beamten beleidigt und bedroht. Während der Zuführung zur Psychiatrie schlug und trat er nach den Beamten, die jedoch dabei nicht verletzt wurden. Der Beschuldigte hat jetzt ein Strafverfahren wegen Widerstand gg. Polizeibeamte, Beleidigung und versuchte Körperverletzung zu erwarten. Brennende Abfallcontainer In den frühen Morgenstunden, zw. 04:30 und 05:00 Uhr des Heiligabends wurde in der Salzastraße ein Restmüllcontainer und in der Börsenstraße auf einem Hinterhof gleich mehrere Müllbehälter in Brand gesteckt. Etwaige Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420 in Verbindung setzen.

