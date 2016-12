POL-WHV: Schwarzer Golf, mit dem Tageswohnungseinbrecher aus Wilhelmshaven flüchteten, wurde im Gewerbegebiet Zetel festgestellt - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven-zetel. Wie die Polizei bereits mitteilte kam es am Dienstag, 13.12.2016, in Wilhelmshaven zu zwei versuchten Tageswohnungseinbrüchen.

Gegen 18:00 Uhr stellte ein Zeuge am Nachbarhaus im Marie-Curie-Weg zunächst Geräusche und schließlich beim näheren Hinsehen zwei männliche Personen fest, die nach seinem Ansprechen zu Fuß flüchteten. Die Täter seien anschließend über den Marie-Curie-Weg in südwestliche Richtung geflohen. Der Zeuge und seine Ehefrau eilten den beiden Tätern nach und sahen, dass die beiden Täter zu einem schwarzen Pkw, VW Golf mit einem Bremer Kennzeichen liefen, der in der Knud-Rasmussen-Straße / Ecke Otto Lilienthal-Weg geparkt war. Die beiden Zeugen verfolgten die Täter, die jedoch in Richtung des Ehepaares Reizgas versprühten und ihre Flucht nicht verhindert werden konnte. Beide ca. 185 cm großen Täter trugen zur Tatzeit dunkle Oberbekleidung und sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt gewesen sein.

Dieser schwarze VW Golf mit Bremer Kennzeichen wurde am 22.12.2016 im Gewerbegebiet Roßfelde in Zetel, in der Weberstraße, entgegengesetzt der Fahrtrichtung parkend, festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass dieses Fahrzeug nur kurzfristig genutzt und im Rahmen der Flucht dort abgestellt wurde. Möglicherweise wurden die Täter dann von einem anderen Tatbeteiligten und schließlich mit einem anderen Fahrzeug abgeholt.

An dem Tattag kam es auch in der Butjadinger Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dort hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt.

Außerdem stellte eine Zeugin, Nachbarin eines Einfamilienhauses aufgrund einer zerbrochenen Fensterscheibe im Tommaweg einen Einbruch fest. Hier nutzten die Täter am Montag, 12.12.2016, in der Zeit von 15:00 - 17:30 Uhr die Abwesenheit der Bewohner aus, um in das Haus zu gelangen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die auffällige Personen, auswärtige Kennzeichen oder andere Auffälligkeiten in den letzten Wochen im Bereich des Gewerbegebietes festgestellt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

