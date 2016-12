POL-WHV: Bushaltestellenhäuschen in Jever beschädigt

Wilhelmshaven (ots) - jever. Bislang unbekannte Täter beschädigten das Bushaltestellenhäuschen in der Dorfstraße in Cleverns, indem sie die Glasfassade komplett zerstörten. Als Tatzeit wird nach bisherigem Ermittlungsstand die Nacht zum Donnerstag, 22.12.2016 angenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell