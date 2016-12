POL-WHV: Täter entwendeten von zwei hochwertigen Audifabrikaten die Kompletträder in Zetel - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - zetel. In der Nacht zum Dienstag, 20.12.2016, überkletterten bislang unbekannte Täter die Umzäunung eines Lagergeländes in Collstede und entwendeten von zwei abgestellten Pkw Audi Q5 die Kompletträder. Zum Aufbocken entnahmen die Täter von einer benachbarten Grundstückzufahrt Pflastersteine und verursachten hierdurch eine Gefahrenstelle, so dass neben dem Diebstahl auch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorliegt.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich des Tatortes festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell