POL-WHV: Einbruch in ein Kaufhaus in Varel - Täter warfen Schaufenster mit einem Gullideckel ein

Wilhelmshaven (ots) - varel. In der Nacht zum 21.12.2016 kam es in der Vareler Innenstadt zu einem Einbruch in ein Kaufhaus in der Schloßstraße. Der oder die unbekannten Täter warfen mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe des Sozialkaufhauses ein. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter in das Innere des Geschäftes und entwendeten Waren. Da das Einwerfen der Scheibe bestimmt nicht geräuschlos erfolgt ist, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden

