POL-VER: "Alte Hasen - Sicher im Straßenverkehr" - Landkreis und Polizei stellen Angebote für erfahrene Verkehrsteilnehmer vor

"Alte Hasen - Sicher im Straßenverkehr" - Landkreis und Polizei stellen Angebote für erfahrene Verkehrsteilnehmer vor Bedingt durch den demografischen Wandel nutzen viele Menschen heutzutage bis ins hohe Alter den eigenen Pkw. Gerade in ländlichen Gegenden ist diese aktive Teilnahme am Straßenverkehr Grundvoraussetzung für einen Großteil der Besorgungen des Alltags. Die generelle Gesundheitsüberprüfung für Autofahrer ab einem bestimmten Alter wird oft gefordert, ist aber in Deutschland keine Pflicht. Nach einer Empfehlung von Verkehrsexperten beim Verkehrsgerichtstag in Goslar werden ältere Kraftfahrer aufgerufen, in Eigenverantwortung jederzeit zu prüfen, ob und wie sie auf eventuelle Einschränkungen ihrer Fahreignung angemessen reagieren müssen. Aber wie kann das ganz konkret aussehen? Der Landkreis Verden bietet in Kooperation mit der Polizei, Fahrlehrern und der Verkehrswacht mehrmals jährlich das Projekt "Fit im Auto" an. Hierbei handelt es sich um ein Programm bei dem nicht nur Theorie vermittelt wird. Vielmehr werden die Teilnehmenden eingeladen zum selbst Erleben: "Fit im Auto" bietet allen Senioren die Möglichkeit, das eigene Können hinterm Steuer praktisch zu testen und gemeinsam mit Experten zu hinterfragen. Die Termine werden in der örtlichen Presse angekündigt. Weiterhin bezuschusst der Landkreis allen Autofahrerinnen und -fahrern ab 70 Jahren einen Fahrfitnesscheck, der beim ADAC, der Dekra oder dem TÜV durchgeführt werden kann. Selbstverständlich kommt es hierbei zu keinerlei Datenaustausch zwischen der durchführenden Organisation und dem Landkreis. Entsprechende Flyer mit den Erreichbarkeiten der durchführenden Firmen sind beim Landkreis Verden erhältlich und Fragen beantwortet Daniela Burow vom Senioren- und Pflegestützpunkt unter 04231-15448. Das Präventionsteam der Polizei möchte am 24.10.2017 um 17 Uhr zu einem Vortrag mit dem Namen "Alte Hasen - Sicher im Straßenverkehr" einladen. Veranstaltungsort ist das Gebäude der Polizei in der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße 4 in Verden. Die Veranstaltung richtet sich an erfahrene Verkehrsteilnehmer, die aktiv am Straßenverkehr teilnehmen - egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto. Anika Wrede, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, erklärt worum es inhaltlich gehen soll: "Wir möchten den Teilnehmern gerne einige Neuerungen der StVO erläutern. Das Ganze werden wir bezogen auf die örtlichen Gegebenheiten tun." Die Polizei bittet aus organisatorischen Gründen um Anmeldung bei Frau Wrede unter 04231-806109. "Wir möchten die erfahrenen Verkehrsteilnehmer dabei unterstützen, sich ihre Mobilität auch im höheren Alter zu erhalten. Dennoch möchten wir für die Gefahren des Straßenverkehrs und die Veränderung der eigenen Reaktionsfähigkeit sensibilisieren." Da sind sich Landkreis und Polizei einig.

