POL-VER: Lenkräder gestohlen + Abwesenheit ausgenutzt + Mann aus Elektrorollstuhl geschleudert + Trickdieb unterwegs + Bargeld gestohlen + Diebe kommen durch Fenster + Täter verschwinden ohne Diebesgut

Landkreis Verden Abwesenheit ausgenutzt Achim-Uesen Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende für einen Einbruch aus. Sie schlugen die Scheibe eines Kellerfenster des Hauses in der Straße Am Osterfeld ein. Anschließend drangen sie in das Haus ein und durchsuchten dieses nach Stehlbarem. Mit Schmuck und ausländischer Während entkamen sich anschließend unerkannt. Lenkräder gestohlen Achim Drei Lenkräder stahlen unbekannte Täter aus Fahrzeugen der Marke BMW. In der Nacht von Sonntag auf Montag begaben sie sich auf das Firmengelände an der Carl-F.-W.-Borgward-Straße und schlugen die Scheiben der Fahrzeuge ein. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Auch in der Straße In den Ellern wurden die Scheiben zweier BMW zerstört und das Lenkrad ausgebaut. Hier wurde der Tatzeitraum von Freitagabend bis Montagmittag angegeben. Mann aus Elektrorollstuhl geschleudert Thedinghausen Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen wurde der Nutzer eines Elektrorollstuhls aus seinem Sitz geschleudert. Der 80-jährige Thedinghauser fuhr mit seinem Rollstuhl auf der Bremer Straße, als ein 49-jähriger Mann ebenfalls aus Thedinghausen diesen übersah und nach bisherigen Erkenntnissen ungebremst auf den Elektrorollstuhl auffuhr. Durch den Anprall wurde der Nutzer des Rollstuhls nach vorne aus dem Sitz geschleudert. Zur Begutachtung seiner Verletzungen wurde er in das Krankenhaus Rotenburg/Wümme transportiert. Landkreis Osterholz Trickdieb unterwegs Schwanewede Eine 75-jährige Frau wurde am gestrigen Montag von einem unbekannten Mann auf dem Marktplatz angesprochen. Seiner Bitte nach 20 Cent für die Telefonzelle wollte das Opfer nachkommen. Während die Frau in ihrer Geldbörse nach den Münzen suchte, hat der Dieb unbemerkt 500 Euro in Scheinen aus dem Portmonee gestohlen. Das opfer beschriebt den Dieb als 30-35-jährigen Mann. Er soll ca. 170 cm groß und kräftig gebaut gewesen sein. Zur Tatzeit trug er einen grauen Pullover und eine graue Hose. Bargeld gestohlen Lilienthal Während einer Behandlung schlich sich am Montag ein unbekannter Täter in die Praxis an der Falkenberger Landstraße. Aus dem Bürobereich entwendet der Dieb aus der Kassenlade Bargeld in dreistelligem Bereich und entkommt unerkannt. Diebe kommen durch Fenster Osterholz-Scharmbeck Diverse technische Geräte erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Montagnachmittag aus einem Einfamilienhaus in der Straße Am Osterholz. Sie schlugen ein Fenster des Bungalow ein und durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Mit der Beute entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Alarm verjagt Diebe Osterholz-Scharmbeck Am Montagmorgen drückten unbekannte Täter den Rollladen an einem Einfamilienhaus im Blumenweg hoch. Anschließend werfen sie mit einem Stein die Verglasung ein und gelangen so in das Haus. Während der Suche nach Diebesgut lösen sie einen Alarm aus und flüchten vom Tatort. Inwieweit Dinge gestohlen wurden, konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht gesagt werden. Täter verschwinden ohne Diebesgut Worpswede Vermutlich gestört wurde unbekannte Täter bei der Tatausführung in der Straße Am Rusch. Sie hebelten am Montagabend die Terrassentür auf und drangen in das Einfamilienhaus ein. Vermutlich wurden sie bei der Suche nach Stehlbarem gestört und verschwanden ohne etwas mit zunehmen. Lenkrad gestohlen Ritterhude In der Nacht von Sonntag auf Montag zerschlugen unbekannte Täter eine Dreiecksscheibe eines BMW. Das Fahrzeug stand in einem Carport in der Landdroststraße. Nachdem sie das Fahrzeuge geöffnet hatten, bauten die Diebe das Multifunktionslenkrad aus. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

