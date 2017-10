POL-VER: Einbruch in Praxis ++ Terrassentür hielt stand ++ Würfeltresor erbeutet ++ Öl auf Herd fängt Feuer ++ Airbag und Multimediaeinheit ausgebaut

POL-VER (ots) - Landkreis Verden

Einbruch in Praxis Thedinghausen

Medikamente und Bargeld erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in den frühen Morgenstunden des Sonntags. Die Diebe hebelten ein Fenster einer Zahnarzt- und Chroipraxis an der Syker Straße auf. Auf der Suche nach Diebesgut zerstörten sie auch Zwischentüren.

Terrassentür hielt stand Achim

Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag und Sonntag die Terrassentür eines Einfamilienhaus aufzuhebeln. Als dies misslang, zerschlugen sie ein Fenster des Hauses in der Bgm.-Wülbers-Straße. Anschließend drangen sie in den Einfamilienhaus ein und durchsuchten dieses nach Stehlbarem. Ob die Täter Diebesgut erlangten, war bei der Tatortaufnahme noch nicht ganz klar. Der Sachschaden wird in den unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Würfeltresor erbeutet Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Einfamilienhaus. In dem haus in der Ueser Feldstraße durchsuchten die Diebe alle Räumlichkeiten. Aus dem Kleiderschrank entwendeten sie einen Würfeltresor und entkamen unerkannt.

Öl auf Herd fängt Feuer Oyten

Eine 26-jährige Frau goß an Sonntagmittag Öl auf ihren Herd. Dieses entzündete sich in der Wohnung an der Königsberger Straße. Beim Versuch das Feuer zu löschen, wurde die Frau leicht verletzt und zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Zur Behandlung wurde sie in das Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Landkreis Osterholz

Airbag und Multimediaeinheit ausgebaut

Osterholz-Scharmbeck

Vierstelligen Schaden richteten bislang unbekannte Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag an. Auf dem Gelände eines Autohändlers in der Hauptstraße zerstörten sie das Dreiecksfenster eines BMW und bauten dann den Airbag und das Multimediaradio aus.

Im gleichen Zeitraum wurde ein weiterer BMW in der Hauptstraße angegangen. Dieser stand auf dem Grünstreifen. Auch hier wurde das Dreiecksfenster eingeschlagen und das Multifunktionslenkrad und das integrierte Navigationsgerät entwendet. Der Sachschaden wird hier mit 5000 Euro beziffert.

Das gleiche Schicksal ereilte einen dritten BMW in der Bremer Straße. Auch dieser wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag angegangen. Auch hier wurden Lenkrad und Navigationsgerät gestohlen.

