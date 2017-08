POL-VER: Terminhinweis: Selbstbehauptung - Vortrag der Polizei

Landkreis Verden (ots) - Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz bietet am Mittwoch, 23. August 2017, 18 Uhr eine Vortragsveranstaltung zum Thema "Selbstbehauptung - Was kann ich tun, um mich vor Straftaten zu schützen?". Die 90-minütige Veranstaltung richtet sich an alle interessierte Bürgerinnen und Bürger und findet im Haus der Kriminaldienste in Verden, Bürgermeister-Münchmeyer-Str. 4 statt.

Unter anderem auf folgende Themen und Fragen gehen die Beamten der Polizei ein: Wie trete ich in der Öffentlichkeit auf? Was habe ich für Handlungsmöglichkeiten? Wie verhalten sich Täter und Opfer? Welche Rechte und Möglichkeiten habe ich im Fall der Fälle?

Es wird um Anmeldung unter 04231/806108 (gerne auch auf Anrufbeantworter sprechen) bis zum 18.08.2017 gebeten.

