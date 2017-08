POL-VER: ++ Fahrrad samt Anhänger beschädigt ++ Radfahrer leicht verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots) - Fahrrad samt Anhänger beschädigt

Schwanewede/Neuenkirchen. Am Mittwoch, kurz vor 8 Uhr, hat eine Fahrradfahrerin ihr Zweirad samt Kinderanhänger am Kindergarten an der Landstraße abgestellt. Als sie wenige Minuten später zurückkam, musste sie feststellen, dass das Gespann auf unbekannte Art und Weise in der kurzen Zeit ihrer Abwesenheit erheblich beschädigt wurde. Die Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige wegen Sachbeschädigung. Da zu diesem Zeitpunkt im Kindergarten reger Betrieb herrschte, hofft die Polizei Schwanewede (Telefon 04209/914690) auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Radfahrer leicht verletzt

Lilienthal. Ein 22-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Trupermoorer Landstraße leicht verletzt. Der junge Mann überquerte am Falkenberger Kreisverkehr die Trupermoorer Landstraße. Ein 67-jähriger VW-Fahrer, der in den Kreisel einfahren wollte, kollidierte mit dem querenden Radfahrer, der durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

