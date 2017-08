POL-VER: Drogenhandel: Ermittlungen gegen fünf Tatverdächtige

Landkreis Verden (ots) - Verden. Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz haben am vergangenen Freitag fünf junge Männer aus dem Landkreis Verden festgenommen, die in Verdacht stehen, insbesondere in der Gemeinde Dörverden mit Drogen gehandelt zu haben. Monatelange umfangreiche Ermittlungen hatten die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes auf die Spur der Verdächtigen gebracht, so dass nun in Wahnebergen ein Zugriff der Beamten, die durch Polizeihundeführer unterstützt wurden, erfolgen konnte. Im Anschluss der vorläufigen Festnahmen wurden die von den Tatverdächtigen genutzten Fahrzeuge und Wohnungen durchsucht. Dabei fanden die Polizisten eine größere Menge Marihuana, eine geringe Menge Kokain, eine Schreckschusswaffe, mehrere Messer und einen Baseballschläger. Die Drogen und Waffen sowie aufgefundenes Bargeld stellten die Beamten sicher. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die fünf Männer im Alter von 20 bis 26, allesamt wohnhaft in Dörverden und Verden, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell