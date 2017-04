POL-VER: ++ Baumaschinen entwendet ++ Werkzeuge erbeutet ++

Landkreis Osterholz (ots) - Baumaschinen entwendet

Osterholz-Scharmbeck. Aus einem Kleintransporter, der an der Langen Straße geparkt war, entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, diverse Baumaschinen. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der Transporter vermutlich unverschlossen, als die Diebe Beute machten. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Werkzeuge erbeutet

Ritterhude. Auf das Werkzeug hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam in einen Kleintransporter eingedrungen sind, der an der Straße Großhalm geparkt war. Sie zerstörten eine Scheibe des Fahrzeugs und gelangten so an ihre Beute. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell