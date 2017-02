POL-VER: ++ Fernseher gestohlen ++ Auffahrunfall in Stendorf ++ Auffahrunfall in Vollersode ++ Zeugen gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots) - Fernseher gestohlen

Ritterhude. Nach Aufhebeln eines Fensters stiegen in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus Am Eickhof ein. Sie stahlen einen Fernseher, anschließend verschwanden sie mit ihrer Beute unerkannt. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Auffahrunfall in Stendorf

Ritterhude. Auf der Straße An der B6 kam es am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein 43-jähriger Opel-Fahrer wollte von der Straße An der B6 nach links in die Straße Im Sprenge abbiegen und bremste daher ab. Ein nachfolgender, ebenfalls 43-jähriger, Ford-Fahrer übersah den Bremsvorgang des Vordermannes und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel über die Fahrbahn in den linken Seitenraum geschleudert. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, die Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Auffahrunfall in Vollersode

Vollersode. Eine 58-jährige Mazda-Fahrerin wurde am Donnerstag, gegen 19 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wallhöfener Straße (B74) leicht verletzt. Die Frau war auf der B74 in Richtung Hambergen unterwegs. Als sie nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte und deshalb abbremste, bremste eine nachfolgende 30-jährige Ford-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Die 58-Jährige wurde nach dem Unfall mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

Zeugen gesucht

Lilienthal. Einen Schaden von etwa 2500 Euro verursachte am Donnerstag, kurz vor 18 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer an der Tilsiter Straße. Eine 29-jährige Frau hatte hier ihren Opel am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie nur wenige Minuten später zurückkam, musste sie erhebliche Beschädigungen an ihrem Kleinwagen feststellen. Offenbar war ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ihren Wagen geprallt und anschließend geflohen. Die Polizeistation Lilienthal hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise zum Verursacher des Schadens werden gebeten, sich unter Telefon 04298/92000 zu melden.

