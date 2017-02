POL-VER: ++ Einbruch in Baden ++ Einbrecher im Hotel ++ 27-Jähriger leicht verletzt ++ Nach Unfall verletzt ++ Zwei Verletzte nach Unfall ++

Landkreis Verden (ots) - Einbruch in Baden

Achim/Baden. In der Nacht auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Seniorenheim an der Straße Schneiderburg ein. Nach Aufhebeln eines Fensters fanden sie in den Räumen nur eine geringe Menge Bargeld, anschließend flohen die Diebe unerkannt. Das Polizeikommissariat Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Einbrecher im Hotel

Verden. In ein Hotel an der Lindhooper Straße brachen in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter ein. Sie entwendeten aus dem Haus Bargeld und einen Zigarettenautomaten. Der Automat war den Dieben allerdings offenbar zu schwer, da sie ihn auf dem Außengelände des Hotels zurückließen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

27-Jähriger leicht verletzt

Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Grafel (L160) wurde am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3:30 Uhr, ein 27-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt. Weil plötzlich mehrere Rehe auf der Fahrbahn auftauchten, wich der Mann aus und kam nach rechts von der Straße ab. Er prallte mit seinem Auto noch gegen ein Tier und letztlich gegen einen Baum, wodurch auch der Pkw erheblich beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren, der Pkw musste abgeschleppt werden.

Nach Unfall verletzt

Verden/Hönisch. Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag, gegen 7:30 Uhr, ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall an der Hönischer Kreuzung. Ein 58-jähriger VW-Fahrer bog von der Nienburger Straße (B215) nach rechts in Richtung Südbrücke ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 37-jährigen Audi-Fahrerin, die die B215 aus Richtung Klein Hutbergen kommend überquert hatte und ebenfalls in Richtung Südbrücke fuhr. Bei dem Zusammenprall wurde der 58-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Zwei Verletzte nach Unfall

Langwedel. Zwei Personen wurden am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße leicht verletzt. Eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr von der Suhrfeldstraße kommend auf die Hauptstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Verden fahrenden 35-jährigen VW-Fahrers, der zum Unfallzeitpunkt einen Opel abschleppte. Es kam zur Kollision, bei dem die 77-Jährige und der 35-Jährige leicht verletzt wurden. Alle drei Autos wurden beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 16000 Euro beziffert.

