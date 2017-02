POL-VER: ++ Tatverdächtige in Untersuchungshaft ++

Landkreis Osterholz (ots) - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Osterholz-Scharmbeck. Einer aufmerksamen Zeugin war es zu verdanken, dass Beamte des Polizeikommissariats Osterholz am Dienstag zwei Männer vorläufig festnehmen konnten (siehe auch Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 01.02.2017, 11:24 Uhr im Presseportal). Das Duo ist verdächtig, in ein Wohnhaus an der Bremer Straße eingestiegen zu sein. Die beiden Männer wurden in Tatortnähe von der Polizei festgenommen. Das Amtsgericht Osterholz hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden mittlerweile Haftbefehl gegen die beiden 27 und 30 Jahre alten Männer erlassen. Sie befinden sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruchdiebstähle" dauern an.

