POL-VER: ++ Ladendiebe stahlen Zigaretten ++ Zusammenstoß zweier Pkw ++ Radfahrer verletzt ++ Lkw-Fahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik ++

Landkreis Osterholz (ots) - Diebe stahlen Zigaretten Grasberg. Am Mittwoch stahlen dreiste Diebe diverse Zigaretten in einem Verbrauchermarkt an der Straße Am Langenmoor. Während zwei Täter eine Verkäuferin ablenkten, schlich sich ein dritter Täter in einen Lagerraum des Marktes, wo er die Tabakwaren an sich nahm. Als der Dieb aufflog, rannte das Trio fluchtartig aus dem Markt in unbekannte Richtung. Ersten Ermittlungen könnte ein orangener Kleinbus als Fluchtfahrzeug genutzt worden sein. Zu einem der Täter liegt eine nähere Beschreibung vor. Demnach ist der Mann mit kurzen schwarzen Haaren und dunklem Teint etwa 175 cm groß und Mitte bis Ende 20 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Jeans. Hinweise zu dem Trio und dem Kleinbus nimmt die Polizeistation Grasberg unter Telefon 04298/92000 entgegen.

Zusammenstoß zweier Pkw Grasberg. Auf dem Kirchdamm kam es am Mittwoch, gegen 7:30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 51-jähriger Opel-Fahrer, der in Richtung Worpswede unterwegs war, setzte in Höhe der Kreuzung Neumooringer Straße zum Überholen eines VWs an, in dem eine 24-jährige Frau am Lenker saß. In diesem Moment bog die junge Frau allerdings nach links ab, sodass es zum Zusammenprall beider Autos kam. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand jedoch Blechschaden an beiden Pkw. Uneinigkeit herrschte zwischen den Unfallbeteiligten darüber, ob der Blinker ordnungsgemäß von der Abbiegenden gesetzt wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04208/1222 bei der Polizeistation Grasberg zu melden.

Radfahrer verletzt Grasberg. Am Mittwoch, gegen 17 Uhr, erlitt ein 51-jähriger Fahrer eines Dreirades bei einem Verkehrsunfall auf dem Kirchdamm leichte Verletzungen. Als der Radfahrer den Kirchdamm am Kreisverkehr überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 66-jährigen Audi-Fahrerin, die aus dem Kreisverkehr kommend in den Kirchdamm abgebogen war. Der 51-Jährige kam zu Fall, wobei er leicht verletzt wurde.

Lkw-Fahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik Worpswede. Schwere Verletzungen erlitt ein 59-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwoch, gegen 16 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Teufelsmoorstraße (L153). Der Mann war in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Als er versuchte, gegenzusteuern, geriet er mit dem Fahrzeug ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn, sodass hier ein entgegenkommender 50-jähriger Nissan-Fahrer ausweichen musste. Zu einem Zusammenstoß mit dem Geländewagen kam es nicht, der Pkw-Fahrer blieb daher unverletzt. Im weiteren Unfallverlauf kippte der Lkw auf die Fahrerseite um und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Lkw-Fahrer schwer verletzt, er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der beschädigte Baum musste durch die Straßenmeisterei gefällt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L153 voll gesperrt werden.

