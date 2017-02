POL-VER: ++ Eigentümer des Fahrrades gesucht (mit Foto!) ++ Vom Bus erfasst - 13-Jähriger schwer verletzt ++ Unfallfahrer war alkoholisiert ++

Wem gehört das abgebildete Zweirad? Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen. Bild-Infos Download

Landkreis Verden (ots) - Eigentümer des Fahrrades gesucht (mit Foto!)

Verden. Ende Januar wurde die Polizei Verden zu einem Geschäft in der Oberen Straße gerufen, da hier ein Ladendieb bei seiner Tat ertappt wurde. Als die Beamten im Geschäft ankamen, trafen sie auf den 30-jährigen Tatverdächtigen, der von einem Mitarbeiter des Geschäfts festgehalten wurde. Da sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme herausstellte, dass der Mann mit einem Damenrad zum Tatort gefahren war, das vermutlich ebenfalls gestohlen worden war, stellten die Polizisten das Fahrrad sicher. Derzeit können die Ermittler das Fahrrad jedoch keinem Eigentümer zuordnen. Daher fragen sie: Wem gehört das abgebildete Zweirad? Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Vom Bus erfasst - 13-Jähriger schwer verletzt

Verden. Schwere Verletzungen erlitt ein 13-jähriger Fußgänger am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, auf der Eitzer Straße (L160), nachdem er hier von einem Linienbus erfasst wurde. Bisherigen Ermittlungen der Polizei Verden zufolge hatte der Junge den Linienbus zuvor an der Haltestelle in Höhe des Facharztzentrums verlassen. Er benutzte anschließend den Fußgängerüberweg ("Zebrastreifen") vor dem haltenden Bus. Als sich der Junge bereits auf der Straße befand, war die 54-jährige Fahrerin des Busses jedoch bereits wieder angefahren. Sie übersah den 13-Jährigen offenbar, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Kind kam. Der verletzte Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Busfahrerin erlitt einen Schock, sie wurde von einem Ersatzfahrer abgelöst. Ihre Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei Verden hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Unfallfahrer war alkoholisiert

Achim/Baden. Unverletzt blieb ein 31-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 1:15 Uhr, auf der Straße Badenerholz (K6). Der Mann war mit einem VW in Richtung Badenermoor unterwegs. Als er eine Rechtskurve durchfuhr, kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne und ein Brückengeländer. Der Pkw kippte schließlich um und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Achim fest, dass der Unfallfahrer mit 0,6 Promille alkoholisiert war. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin sichergestellt.

