POL-VER: ++ Nach der Schussabgabe in Osterbruch - Amtsgericht Otterndorf erlässt Haftbefehl ++

Landkreis Cuxhaven (ots) - Nach der Schussabgabe in Osterbruch - Amtsgericht Otterndorf erlässt Haftbefehl Osterbruch. Nach der Schussabgabe auf einen 65-jährigen Kreisveterinär am Mittwochvormittag (siehe auch Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 01.02.2017, 13:13 Uhr) hat das Amtsgericht Otterndorf auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade noch am selben Tag, 18 Uhr, aufgrund der Schwere der Tat Haftbefehl gegen den 55-jährigen Landwirt erlassen. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen. Der Vorwurf gegen den Mann lautet versuchter Totschlag. Ermittelt wird zudem aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetzes. Er hatte am Mittwoch mit einer Pistole auf den Tierarzt geschossen, als ihm das Veterinäramt die Tiere aufgrund unsachgemäßer Haltung entziehen wollte. Sein Zustand ist einen Tag nach der Schussabgabe stabil, aber weiterhin kritisch. Die Tiere sind vorerst auf dem Hof verblieben und werden vom Veterinäramt versorgt.

