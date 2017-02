POL-VER: ++ Unfall auf der Bördestraße ++

Landkreis Osterholz (ots) - Unfall auf der Bördestraße Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bördestraße wurde am Mittwoch, gegen 12 Uhr, eine Frau leicht verletzt. Ein 25-jähriger Fahrer eines Ackerschleppers, an dem ein Anhänger angekoppelt war, wollte von der Bördestraße nach links in die Heidkampstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine entgegenkommende 63-jährige Fahrerin eines Peugeots, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Gegen den 25-Jährigen leitete die Polizei Osterholz ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell