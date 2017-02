POL-VER: ++ Schmuck gestohlen ++ Tatverdächtige vorläufig festgenommen ++ Reh ausgewichen - Pkw überschlägt sich ++

Landkreis Osterholz (ots) - Schmuck gestohlen

Lilienthal. In ein Wohnhaus am Jan-Reiners-Weg brachen am Dienstag unbekannte Täter ein. Zwischen 15 Uhr und 22 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Haus, wo sie diversen Schmuck stahlen. Mit der Beute flohen sie anschließend unerkannt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Osterholz-Scharmbeck. Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass Beamte des Polizeikommissariats Osterholz am Dienstag zwei Männer vorläufig festnehmen konnten. Sie sind verdächtig, in ein Wohnhaus an der Bremer Straße eingestiegen zu sein. Gegen 13 Uhr nahm die Zeugin das Duo auf der Bremer Straße wahr. Während sich einer an der Tür eines Einfamilienhauses zu schaffen machte, lief der andere vor dem Haus auf der Straße umher. Da der Zeugin dies merkwürdig vorkam, ließ sie von einem weiteren Zeugen sofort die Polizei alarmieren. Kurze Zeit später trafen die Streifenwagenbesatzungen des Kommissariats Osterholz tatsächlich auf das beschriebene Duo. Bei den beiden 27 und 30 Jahre alten Männern fanden die Polizisten diversen Schmuck, der, wie sich später herausstellte, aus dem Wohnhaus an der Bremer Straße stammte. Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen. Gegen sie richten sich nun die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls. Ob weitere Taten auf das Konto der Festgenommenen gehen, werden die Ermittler des Polizeikommissariats Osterholz ebenfalls überprüfen.

Reh ausgewichen - Pkw überschlägt sich

Vollersode. Relativ glimpflich waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, auf der Bornreiher Straße. Ein 19-jähriger Opel-Fahrer wich hier einem Reh aus, das plötzlich vor dem Kleinwagen auftauchte. Daraufhin kam der Fahranfänger nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überschlug sich der junge Mann mit seinem Auto. Der Pkw kam an einem Baum und einem Gartenzaun zum Stehen. Der junge Mann blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden.

