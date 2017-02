POL-VER: ++ Einbrecher Auf dem Loh ++ Berauschten Autofahrer gestoppt ++

Landkreis Verden (ots) - Einbrecher Auf dem Loh

Dörverden. Am Laufe des vergangenen Wochenendes brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Auf dem Loh ein. Sie suchten nach Wertgegenständen und fanden schließlich Schmuck. Mit der Beute flohen sie unerkannt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Berauschten Autofahrer gestoppt

Ottersberg. Beamte des Polizeikommissariats Achim stoppten am Dienstagnachmittag einen berauschten Autofahrer auf der Straße Am Damm. Ein bei dem 54-Jährige durchgeführter Drogentest ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben. Er wird sich zudem auf ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot einstellen müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell