POL-VER: ++ Wer sah die Verdächtigen? ++

Landkreis Verden (ots) - Wer sah die Verdächtigen? Ottersberg/Quelkhorn. Am Montagabend, gegen 20 Uhr, haben Zeugen zwei verdächtige Männer gesehen, die sich auf dem Tankstellengebäude an der Quelkhorner Landstraße aufgehalten haben. Den Angaben zufolge sei einer der beiden maskiert gewesen und habe ein Messer in der Hand gehalten. Die alarmierte Polizei hat anschließend jedoch weder verdächtige Personen angetroffen noch an dem Abend strafbare Handlungen im Umfeld der Tankstelle registriert. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe der Tankstelle an der Quelkhorner Landstraße gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell