POL-VER: ++ Unfall im Kreuzungsbereich ++

Landkreis Verden (ots) - Unfall im Kreuzungsbereich

Ottersberg/Posthausen. Sachschaden entstand am Montag, gegen 11:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Posthausen. Ein 65-jähriger Opel-Fahrer befuhr die L155 in Richtung Völkersen. An der Einmündung zum Parkplatz Dodenhof übersah er das für ihn geltende Rotlicht und fuhr weiter geradeaus, sodass es zum Zusammenstoß mit einem 74-jährigen Audi-Fahrer kam, der in diesem Moment vom Parkplatz in Richtung Ottersberg abbog. Verletzt wurde bei dem folgenden Unfall niemand. Der Schaden an den Autos beträgt geschätzte 4000 Euro.

