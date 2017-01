POL-VER: ++ Einbrüche in Kleingartensiedlung ++ Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ++

Landkreis Osterholz (ots) - Einbrüche in Kleingartensiedlung

Osterholz-Scharmbeck. Die Polizei Osterholz ermittelt wegen mehrerer Einbrüche in der Kleingartensiedlung an der Straße Am Kleingarten. In der Nacht auf Sonntag brachen die unbekannten Täter in fünf Gartenschuppen ein, wo sie teilweise elektrische Gartenwerkzeuge stahlen. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Schwanewede. In der Nacht auf Montag wurden im Tannenberger Weg bei insgesamt neun Autos die Außenspiegel beschädigt. Außerdem lagen eine Dixi-Toilette und mehrere Abfalltonnen umgeworfen auf dem Boden. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Osterholz gegen 1:30 Uhr im Tannenberger Weg eintraf, stießen sie auf vier alkoholisierte Männer im Alter von 18 bis 19 Jahren. Einer von ihnen trug zu diesem Zeitpunkt ein Baustellenschild in den Händen. Dies musste er wieder ablegen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls richten sich nun gegen die vier Heranwachsenden.

