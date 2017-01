POL-VER: ++ Trickdieb gibt sich als Handwerker aus ++

Landkreis Verden (ots) - Trickdieb gibt sich als Handwerker aus

Achim. Unter dem Vorwand, eine defekte Heizung reparieren zu wollen, gelangte am Sonntagnachmittag ein Trickdieb in eine Wohnung an der Obernstraße. Gegen 15 Uhr klingelte der vermeintliche Handwerker an der Wohnungstür und gab vor, nach der Heizung schauen zu wollen. Die 75-Jährige gewährte dem Unbekannten Einlass. In einem unbeobachteten Moment stahl der Dieb diversen Schmuck, anschließend floh er mit seiner Beute. Das Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem unbekannten Trickdieb handelt es sich um einen etwa 180 cm großen und schlanken Mann. Er ist 20 bis 25 Jahre alt und hat dunkelblonde Haare. Bekleidet war er mit einem dunkelolivfarbenen Parker. Hinweise zu dem Unbekannten werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen. Die Polizei bittet zudem dringend darum, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

