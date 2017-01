POL-VER: ++ Ein Toter nach tragischem Unfall auf der A1 ++

Landkreis Verden (ots) - Ein Toter nach tragischem Unfall auf der A1

Oyten. Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der A1 nahe der Anschlussstelle Oyten ist am Sonntagabend ein junger Mann ums Leben gekommen. Gegen 21:30 Uhr hat der 22-jährige VW-Fahrer, der in Richtung Bremer Kreuz unterwegs war, aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw drehte sich und kam quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender 56-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die Fahrerseite des Autos des 22-Jährigen. Danach schleuderte der Opel nach rechts auf den Seitenstreifen. Ein wiederum nachfolgender Toyota eines 35-Jährigen touchierte schließlich den Opel. Ersthelfer am Unfallort bargen den 22-Jährigen aus dem VW, bevor dieser Feuer fing. Trotzdem verstarb der junge Mann noch am Unfallort. Der 56-jährige Opel-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Der 35-jährige Toyota-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten, der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die A1, Richtung Bremer Kreuz, bis kurz nach 3 Uhr voll gesperrt werden. Da unklar ist, warum der 22-Jährige nach links von der Fahrbahn abgekommen war, bittet die Autobahnpolizei Langwedel mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04232/945990 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell