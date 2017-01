POL-VER: ++ Unfallfahrer wird gebeten, sich zu melden ++

Landkreis Osterholz (ots) - Unfallfahrer wird gebeten, sich zu melden Ritterhude. Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag, den 20. Januar, auf der B74 ereignet hat, bittet die Polizeistation Ritterhude einen Fahrer eines schwarzen Pkw, sich zu melden. Der unbekannte Autofahrer war auf der Bremer Landstraße (B74) in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. Als er nach rechts auf den Parkplatz einer Bäckerei abbog, übersah er einen 10-Jährigen, der den Radweg neben der B74 in gleicher Richtung befuhr. Es kam zum leichten Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer, wobei der Junge zu Boden fiel. Besorgt fragte der Autofahrer mehrfach nach, ob alles in Ordnung sei. Da der Junge dies mehrfach mit "ja" beantwortete, schien die Sache erledigt zu sein. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Schüler Prellungen erlitt und das Fahrrad leicht beschädigt war. Der Autofahrer wird gebeten, sich unter Telefon 04292/990760 mit der Polizeistation Ritterhude in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell