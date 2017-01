POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Sonntag, 29.01.2017

Landkreise Verden u. Osterholz (ots) - Trunkenheit im Straßenverkehr in Osterholz-Scharmbeck In der Nacht zum Sonntag wurde ein 26-jähriger Lilienthaler mit seinem VW Passat auf der Kreisstraße 9 zwischen Osterholz-Scharmbeck und der K 8 kontrolliert weil er mehrmals über die Mittellinie gefahren war. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluß stand. Ein Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,14 Promille. Dem 26-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall in Lilienthal Am Samstag, 28.01.17, kam es gegen 09.00 Uhr an der Einmündung der Trupermoorer Landstraße auf die Moorhauser Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 15000,- Euro Sachschaden entstand. Ein 32-jähriger Westertimker fuhr mit seinem Omnibus auf der Moorhauser Landstraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Trupermoorer Landstraße löste sich aus bisher unbekannten Gründen ein Rad der Zwillingsbereifung ganz, das andere Rad teilweise. Das Rad rollte über die Straße vor die dortige Bäckerei, und beschädigte ein dort abgestelltes Damenfahrrad. Es wurde niemand verletzt.

Auffahrunfall mit verletzter Person in Ritterhude-Ihlpohl Am Samstag fuhr um 12.35 Uhr ein 24-jähriger Bremer mit seinem VW Passat auf der Ihlpohler Heerstraße in Richtung Verteilerkreis. Er mußte verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 57-jährige Bremer erkannte das zu spät, und fuhr auf. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ca. 3000,- Euro Sachschaden.

Auffahrunfall in Schwanewede-Eggestedt Am Samstag fuhr eine 46-jährige Hagenerin mit ihrem Skoda an der Anschlußstelle Schwanewede von der A 27 ab und hielt an der Einmündung der Betonstraße verkehrsbedingt an. Eine nachfolgende 20-jährige Osterholz-Scharmbeckerin fuhr mit ihrem VW Tiguan aus Unachtsamkeit auf. Es entstad Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Vorfahrtunfall in Lilienthal Am Samstag fuhr eine 34-jährige Breddorferin mit ihrem Ford Galaxy aus Grasberg auf der Wörpedorfer Straße und wollte nach links in Richtung Lilienthal auf die Worphauser Landstraße einbiegen. Sie mißachtete das Stopschild und bog ab, ohne die Vorfahrt eines Ford Mondeos eines 86-jährigen Bremers zu beachten, der von links aus Richtung Lilienthal kam. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro.

Brand eines Einfamilienhauses Langwedel. Am Sonntagmorgen brach aus bisher noch unbekannter Ursache gegen 06.15 Uhr, in der Straße An der Eisenbahn, im Anbau eines Einfamilienhauses ein Feuer aus. Ein zufällig vorbeikommender Fußgänger bemerkt den Brand und verständigt die Feuerwehr. Weiter versucht er die beiden männlichen Bewohner des Hauses über die Wohnungsklingel zu wecken. Der 65-jährige Mann sowie sein 54-jähriger Mitbewohner, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, überhören jedoch das Sturmklingeln. Nachdem beide nicht reagieren, schlägt der Brandentdecker die Verglasung der Eingangstür ein und weckt beide Personen; der 65-jährige verlässt eigenständig das Haus; der 54-jährige wird vom Brandentdecker nach draußen getragen. Alle drei Personen bleiben unverletzt. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Langwedel, Achim und Cluvenhagen können den Brand bis 08.30 Uhr löschen und ein Niederbrennen des Wohnhauses verhindern. Jedoch wird das Wohnhaus durch Rauch, Ruß, Hitze und Brandschaden in der Dämmung des Daches so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass es nach ersten Einschätzungen nicht mehr bewohnbar sein dürfte. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die polizeilichen Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Massenauflauf von Fußballfans Verden. Am Samstag, 28.01.2017, 12.00 Uhr, melden mehrere Personen der Polizei das Anreisen mehrerer Reisebusse und Personenkraftwagen, die allesamt im Bereich Max-Planck-Str./Albert-Einstein-Ring parken. Die Personen aus diesen Kraftfahrzeugen würden auf der Straße stehen und den fließenden Verkehr stören. Eine Überpüfung ergibt, dass sich ca. 200 Personen von der Max-Planck-Straße in Richtung Bahnhof bewegen, wobei Trommeln geschlagen werden. Sinn und Zweck dieses Aufmarsches bleiben zunächst im Dunkeln, da niemand aus der Ansammlung bereit ist, sich zu äußern. Letztendlich kann ermittelt werden, dass es sich um Ultra-Fans des FC Bayern München auf der Anreise zum Bundesligaspiel in Bremen handelt. Die Menschenansammlung besteigt am Bahnhof die Züge in Richtung Bremen, ohne dass es zu nennenswerten Störungen kommt. Die verständigten Kräfte der Bundespolizei nimmt die Fans in Bremen in Empfang und geleitet diese zum dortigen Stadion. Nach Ende des Bundesligaspieles reisen die 200 Ultra-Fans mit Zügen zurück nach Verden. Dabei werden sie diesmal von Kräften der Bundespolizei begleitet. In Verden wird die Personenansammlung von einem mittlerweile alarmierten Großaufgebot der Polizei erwartet, die die Ultra-Fans als geschlossene Gruppe zu ihren Fahrzeugen geleitet und für eine zügige Abfahrt in die Heimat sorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell