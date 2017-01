POL-VER: Wasserkocher schmort auf Herdplatte

POL-VER (ots) -

Landkreis Verden Wasserkocher schmort auf Herdplatte Verden Am Freitagmorgen schlug gegen 03:40 Uhr ein Rauchmelder in einer Erdgeschosswohnung im Wilhelm-Busch-Weg an. Eine Nachbarin informierte daraufhin die Feuerwehr und die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde in der Küche der 89-jährige Bewohner angetroffen. Dieser lag auf dem Fußboden. Vermutlich durch das Einatmen des Rauches schwer verletzt, wurde der Mann in ein Krankenhaus transportiert. Als Ursache kommt ein Wasserkocher in Betracht, der auf einer eingeschalteten Herdplatte stand und zu schmoren begann.

