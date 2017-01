POL-VER: Hausbesitzerin überrascht Einbrecher + Auto übersehen + Unfall bei Grünpfeil + Handy aus Sporthalle gestohlen + Unfall aus Unachtsamkeit + Zwei Verletzte bei Zusammenstoß + Verursacher gesucht

POL-VER (ots) -

Landkreis Verden Hausbesitzerin überrascht Einbrecher Verden Eine 80-jährige Hausbesitzerin kehrte am Donnerstag gegen 10:55 Uhr zu ihrem Haus am Richtweg zurück. Dabei bemerkte sie drei Männer auf ihrer Terrasse. Einer von ihnen hebelte gerade am Fenster. Als die Diebe die Frau bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Ohne Führerschein, aber mit Drogen im Blut Verden Bei einer Fahrzeugkontrolle konnte ein 24-jähriger Mann am Donnerstag keine Führerschein vorweisen. Die Polizeibeamten stellten aber fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Das Auto musste er in der Gartenstraße stehenlassen. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwarten nun zwei Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Einfluss von Drogen. Auto übersehen Oyten 9000 Euro Sachschaden sind das Ergebnsi einer Unaufmerksamkeit. Ein 19-jähriger Mann aus Wilstedt verließ am Donnerstag gegen 16:00 Uhr ein Grundstück an der Straße An der Autobahn. Hierbei übersah er das Auto eines 66-jährigen Langwedelers, der von links kommend vorbeifuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Unfall bei Grünpfeil Achim Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Bremen verließ am Donnerstag gegen 15:20 Uhr die Autobahn 27. An der Anschlussstelle Achim-Ost bog er in Richtung Achim auf die Landesstraße ein. Der dauerhafte Grünpfeil gestattete ihm dies trotz der aktuellen Rotphase. Er übersah aber den vorfahrtsberechtigte Lkw eines 62-jährigen aus Lingen auf der Uesener Feldstraße und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wurde auf rund 8000 Euro geschätzt. Landkreis Osterholz Handy aus Sporthalle gestohlen Grasberg Während einer Trainingseinheit hebelten unbekannte Täter ein Fenster der Sporthalle in der Speckmannstraße auf. Dort entwendeten die Diebe am Dienstag zwischen 17:00 und 18:30 Uhr ein Handy der Marke Samsung. Unfall aus Unachtsamkeit Ritterhude Durch ihre Unachsamkeit verursachte ein 22-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck einen Sachschaden von rund 4000 Euro. Er fuhr am Donnerstag gegen 18:25 Uhr hinter einer 21-jährigen Frau aus Ritterhude her. Als diese nach links in der Straße Am Sande abbiegen wollte, bemerkte der Mann dies zu spät und fuhr auf. Die Frau zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß Ritterhude Beide Beteiligten eines Verkehrsunfalls verletzten sich am Donnerstag leicht. Als eine 24-jährige Bremerin gegen 17:45 Uhr auf der K43 kurz vor der Wümmebrücke ihre Fahrt verlangsamen musste, bemerkte dies die nachfolgende Fahrerin zu spät. Die 48-jährige Grasbergerin fuhr auf. Neben den leichten Verletzungen entstand ein Sachschaden von 5500 Euro. Verursacher gesucht Ritterhude Die Polizei in Ritterhude ist auf der Suche nach dem Verursacher eines Verkehrsunfalls. Am Freitag, den 20. Januar befuhr ein 10-jähriges Kind gegen 13:30 Uhr den Radweg an der Bremer Landstraße (B74) in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Zeitgleich bog ein Mann mit seinem Fahrzeug auf den Parkplatz der Bäckerei Rolf ab. Hierbei touchierte das Fahrzeug den Jungen auf seinem Fahrrad, so dass dieser zu Fall kam. Der Mann erkundigte sich bei dem Jungen nach seinem Befinden und fuhr dann davon. Es soll sich bei dem Mann um eine schlanke, grauhaarige Person gehandelt haben. Das Fahrzeug wurde als schwarzer SUV mit Osterholzer Kennzeichen beschrieben. Der Junge zog sich beim Sturz leichte Prellungen am Knie zu. Auch das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Die Polizei in Ritterhude bittet nun um Hinweise, die zur Namhaftmachung des Unfallverursachers führen können. Hinweise nimmt die Polizei in Ritterhude unter der Rufnummer 04292-990760 entgegen.

