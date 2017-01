POL-VER: ++ Nach Unfall verletzt ++ Einbrecher in Neuenkirchen ++

Landkreis Osterholz (ots) - Nach Unfall verletzt

Hambergen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (B74) wurde am Mittwoch, gegen 15:45 Uhr, ein 20-jähriger Volvo-Fahrer leicht verletzt. Der junge Mann war in Richtung Wallhöfen unterwegs. Als er verkehrsbedingt anhalten musste, bremste ein nachfolgender 41-jähriger Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf. An den Autos entstand Sachschaden, der auf 1500 Euro geschätzt wird.

Einbrecher in Neuenkirchen

Schwanewede. Ein Einbrecher trieb in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag in Neuenkirchen sein Unwesen. Er hebelte ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Landstraße auf und suchte hier nach möglichem Diebesgut. Vermutlich wurde er nicht fündig, sodass er ohne Beute vom Tatort floh. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 zu melden.

